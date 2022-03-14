Уткін: У Тимощука немає позиції, лише гроші

Колишній український футболіст Анатолій Тимощук ніколи не мав громадянської позиції.

Про це написав російський журналіст Васілій Уткін у своєму телеграм-каналі.

"Щодо Тимощука. Його громадська позиція мені щодо тугого барабану. Тим більше, що, за моїми уявленнями, у Тимощука просто не може бути жодної позиції. Його цікавлять лише і виключно бабки.

Це була оціночна думка, а ось вам історія.

Як ви пам'ятаєте, Зеніт восьмого року виграв Кубок УЄФА. І у півфіналі грав із Баварією. Матч у відповідь проходив на Петровському. Ажіотаж був убивчим. Усі хотіли потрапити! А гравці можуть взяти квитки для друзів. Це звична практика.

І Тимощук запросив для друзів чи 50, чи 70 квитків. Брехати не стану, давно було, але головне, що всі отетеріли. Це було приблизно як решта, разом узяті. Дали. Але клуб проводить контрольну закупівлю. Щоразу це нормальний процес для боротьби зі спекуляцією. Квитки ж номерні. Так ось квитки, запрошені Тимощуком, продавалися спекулянтами. Толик просто розжився на халяву.

Цей хлопець – виключно про гроші. Жодної позиції в нього не було і бути не може. Він чисто за наймом"