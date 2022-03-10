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Футболки Тимощука викинули з Музею Футболу

Сьогодні 21:16 39 0
Олександр Гливинський прокоментував мовчання Анатолія Тимощука
Футболки Тимощука викинули з Музею Футболу
#Анатолій Тимощук

Джерело - Чемпіон.

В Україні позбулися спадщини ганебного рекордсмена збірної України Анатолія Тимощука.

Про це розповів прессекретар національної команди Олександр Гливинський у Facebook.

Актуально: Алієв: Тимощук, ти куди зник? А Ордець де? Патріоти наші

"Сьогодні разом з легендою української спортивної журналістики Валентином Щербачовим та побратимами Олегом Пастущиним та Олегом Романовичем зняли футболки Анатолія Тимощука зі стенду у Музеї Футболу, свого часу заснованого спільно з Василем Романовичем.

Прикро й соромно за чоловіка, який стільки разів виводив збірну України на міжнародні матчі, а тепер продовжує працювати у країні, яка ганебно, боягузливо і підло вбиває наших жінок та дітей, виконуючи накази звихненого ідіота путлера, а ти, Толіку, ні пари з уст про ці безчинства проти свого народу не вимовиш. Ганьба, Тимощуку! Українці пишаються своєю нацією, бо ми вільні й сильні! А ти зараз не гідний називатися українцем!" – написав Гливинський.

Нагадаємо, Тимощука покарають за ігнорування війни росіян проти України.

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