Футболки Тимощука викинули з Музею Футболу

В Україні позбулися спадщини ганебного рекордсмена збірної України Анатолія Тимощука.

Про це розповів прессекретар національної команди Олександр Гливинський у Facebook.

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"Сьогодні разом з легендою української спортивної журналістики Валентином Щербачовим та побратимами Олегом Пастущиним та Олегом Романовичем зняли футболки Анатолія Тимощука зі стенду у Музеї Футболу, свого часу заснованого спільно з Василем Романовичем.

Прикро й соромно за чоловіка, який стільки разів виводив збірну України на міжнародні матчі, а тепер продовжує працювати у країні, яка ганебно, боягузливо і підло вбиває наших жінок та дітей, виконуючи накази звихненого ідіота путлера, а ти, Толіку, ні пари з уст про ці безчинства проти свого народу не вимовиш. Ганьба, Тимощуку! Українці пишаються своєю нацією, бо ми вільні й сильні! А ти зараз не гідний називатися українцем!" – написав Гливинський.