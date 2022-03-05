Алієв: Тимощук, ти куди зник? А Ордець де? Патріоти наші

Алієв здивований поведінкою деяких українців

Колишній гравець київського Динамо та збірної України Олександр Алієв не розуміє, чому Анатолій Тимощук та Іван Ордець ніяк не реагують на вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив сам ексгравець.

"Тимощук, а де ти зник? Чого язик у дупу засунув? Патріот ти наш український. Ордець, а ти де? Як там Динамо Москва? Рак та Ворона (Ракіцький та Воронін). Я знав вас мужиками, ви й лишилися мужиками. Знаю, що ви патріоти цієї країни", - сказав Алієв.

Раніше стало відомо, що Олександр Алієв записався до тероборони.