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Алієв: Тимощук, ти куди зник? А Ордець де? Патріоти наші

Сьогодні 16:22 452 0
Алієв здивований поведінкою деяких українців
Алієв: Тимощук, ти куди зник? А Ордець де? Патріоти наші
#Олександр Алієв

Джерело - sport.ua.

Колишній гравець київського Динамо та збірної України Олександр Алієв не розуміє, чому Анатолій Тимощук та Іван Ордець ніяк не реагують на вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив сам ексгравець.

"Тимощук, а де ти зник? Чого язик у дупу засунув? Патріот ти наш український. Ордець, а ти де? Як там Динамо Москва?

Рак та Ворона (Ракіцький та Воронін). Я знав вас мужиками, ви й лишилися мужиками. Знаю, що ви патріоти цієї країни", - сказав Алієв.

Раніше стало відомо, що Олександр Алієв записався до тероборони.

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