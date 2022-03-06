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Срна оцінив майбутнє Де Дзербі

Сьогодні 14:14 138 0
Даріо Срна прокоментував відхід Роберто Де Дзербі
Срна оцінив майбутнє Де Дзербі
#Де Дзербі, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Найближчим часом не варто очікувати на відхід Роберто Де Дзербі з Шахтаря через напад Росії на Україну.

Про це розповів директор з футболу донецького клубу Даріо Срна.

"Наразі тренерський штаб займається гуманітарними акціями для України, допомагають українським футболістам, допомагають виїхати на нормальне місце. Їм сьогодні не до іншого клубу.

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Чи не збирається Де Дзербі йти з Шахтаря? По-моєму, ні. Але він може вести переговори. Повірте мені, він сьогодні дуже відданий Шахтарю. Його серце не дозволить йому одразу взяти інший клуб", – сказав Срна.

Раніше екслідер Шахтаря підтримав українців.

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