Срна оцінив майбутнє Де Дзербі

Даріо Срна прокоментував відхід Роберто Де Дзербі

Джерело - Чемпіон.

Найближчим часом не варто очікувати на відхід Роберто Де Дзербі з Шахтаря через напад Росії на Україну.

Про це розповів директор з футболу донецького клубу Даріо Срна.

"Наразі тренерський штаб займається гуманітарними акціями для України, допомагають українським футболістам, допомагають виїхати на нормальне місце. Їм сьогодні не до іншого клубу. Актаульно: Ахметов: Путін – воєнний злочинець Чи не збирається Де Дзербі йти з Шахтаря? По-моєму, ні. Але він може вести переговори. Повірте мені, він сьогодні дуже відданий Шахтарю. Його серце не дозволить йому одразу взяти інший клуб", – сказав Срна.

Раніше екслідер Шахтаря підтримав українців.