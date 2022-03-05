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Український народ має пишатися Усиком - батько Ф’юрі

Сьогодні 13:45 274 0
Джон Ф’юрі прокоментував участь Усика в обороні України
Український народ має пишатися Усиком - батько Ф’юрі
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Реваншу між чемпіоном WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) може не відбутися.

Про це розповів Джон Ф’юрі, батько чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (31-0-1, 22 КО).

"Якщо не буде різкого покращення ситуації в Україні та Росії, я думаю, ви не побачите реванш Усика та Джошуа.

Це неможливо, тому що Олександр бігає з рушницею в руках, так і має бути. Він захищає свою країну, як брати Клички.

Актуально: Усик та Ломаченко кажуть, що нас сюди не кликали, вони ж герої. Мені соромно за те, що ми прийшли в Україну - полонений

Він не буде думати про бокс, не буде думати про Ентоні Джошуа. Його думки будуть зосереджені на тому, щоб бути солдатом із зброєю в руках і захищати свою країну.

Український народ має пишатися ним. Можна помолитися за всіх тих російських хлопців, які не хотіли війни. Є багато хлопців, які повинні це робити тільки тому, що їхній президент так сказав.

Я думаю про всіх тих російських хлопців, які не хочуть цієї війни. Не всі вони розпалювали війну", – сказав Джон Ф’юрі. 

Раніше Усик звернувся до російських зірок.

Читайте також: Фото дня: Чемпіон світу з боксу святкує день народження зі зброєю в руках

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