Український народ має пишатися Усиком - батько Ф’юрі

Реваншу між чемпіоном WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) може не відбутися.

Про це розповів Джон Ф’юрі, батько чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (31-0-1, 22 КО).

"Якщо не буде різкого покращення ситуації в Україні та Росії, я думаю, ви не побачите реванш Усика та Джошуа.

Це неможливо, тому що Олександр бігає з рушницею в руках, так і має бути. Він захищає свою країну, як брати Клички.

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Він не буде думати про бокс, не буде думати про Ентоні Джошуа. Його думки будуть зосереджені на тому, щоб бути солдатом із зброєю в руках і захищати свою країну.

Український народ має пишатися ним. Можна помолитися за всіх тих російських хлопців, які не хотіли війни. Є багато хлопців, які повинні це робити тільки тому, що їхній президент так сказав.

Я думаю про всіх тих російських хлопців, які не хочуть цієї війни. Не всі вони розпалювали війну", – сказав Джон Ф’юрі.