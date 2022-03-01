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Фото дня: Чемпіон світу з боксу святкує день народження зі зброєю в руках

Сьогодні 14:55 302 0
Фото дня: Чемпіон світу з боксу святкує день народження зі зброєю в руках
#Дзінзірук

Джерело - Чемпіон.

Сергій Дзінзірук одним з перших українських спортсменів записався до територіальної оборони.

Один з кращих боксерів в історії України, чемпіон світу WBO Сергій Дзінзірук святкує свій день народження зі зброєю в руках. Сергій одним з перших серед українських спортсменів записався до територіальної оборони.  

Сергій був чемпіоном світу з 2005 по 2010 роки і за рейтингом авторитетного боксерського портала boxrec.com входить до топ-5 найкращих боксерів в історії України.

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