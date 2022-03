АПЛ можуть припинити транслювати у росії

Англійська Прем'єр-Ліга розглядає заморозку чи розірвання телеконтракту у росії.

Про це повідомив голова ліги Річард Мастерс.

PL chief executive Richard Masters on PL TV deal in Russia. "Clearly under review. I would like the Russian people to see the strength of feeling. We will look at it very closely re suspension and termination. We are looking at it right now."