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УАФ призупинила футбольні змагання в Україні

Сьогодні 20:10 164 0
Заява УАФ
УАФ призупинила футбольні змагання в Україні
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - uaf.ua.

Виконавчий комітет УАФ ухвалив рішення щодо змагань з футболу на території України в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Важливо: Росія почала війну проти України: Розпочалися масовані обстріли

"Враховуючи прийняття Верховною Радою України рішення про введення режиму воєнного стану на всій території України, Виконавчий комітет УАФ вирішив:

— призупинити проведення всіх змагань з футболу всеукраїнського, обласного, районного та міського рівня у всіх вікових категоріях на всій території України до прийняття окремого рішення з даного питання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, УАФ вимагає в УЄФА та ФІФА заборонити російським клубам та збірним участь у будь-яких змаганнях.

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