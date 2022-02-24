УАФ призупинила футбольні змагання в Україні

Заява УАФ

Виконавчий комітет УАФ ухвалив рішення щодо змагань з футболу на території України в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба організації.

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"Враховуючи прийняття Верховною Радою України рішення про введення режиму воєнного стану на всій території України, Виконавчий комітет УАФ вирішив: — призупинити проведення всіх змагань з футболу всеукраїнського, обласного, районного та міського рівня у всіх вікових категоріях на всій території України до прийняття окремого рішення з даного питання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, УАФ вимагає в УЄФА та ФІФА заборонити російським клубам та збірним участь у будь-яких змаганнях.