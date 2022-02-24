УАФ вимагає в УЄФА та ФІФА заборонити російським клубам та збірним участь у будь-яких змаганнях

УАФ звернулася до ФІФА та УЄФА

Виконавчий комітет УАФ ухвалив рішення щодо офіційного звернення до головних футбольних інстанцій світу та Європи.

Про це повідомляє пресслужба організації.

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Враховуючи воєнну агресію Російської Федерації проти України, Виконавчий комітет УАФ вирішив:

— направити до ФІФА та УЄФА відповідні звернення стосовно заборони участі збірним командам та клубам Росії брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях під егідою ФІФА та УЄФА;

— направити до УЄФА звернення стосовно ухвалення у найкоротші строки рішення про зміну міста та країни проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2021/2022 та Суперкубку УЄФА-2023.

Раніше УЄФА засудила вторгнення Росії в Україну.