УАФ вимагає в УЄФА та ФІФА заборонити російським клубам та збірним участь у будь-яких змаганнях

Джерело - uaf.ua.
Виконавчий комітет УАФ ухвалив рішення щодо офіційного звернення до головних футбольних інстанцій світу та Європи.
Про це повідомляє пресслужба організації.
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Враховуючи воєнну агресію Російської Федерації проти України, Виконавчий комітет УАФ вирішив:
— направити до ФІФА та УЄФА відповідні звернення стосовно заборони участі збірним командам та клубам Росії брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях під егідою ФІФА та УЄФА;
— направити до УЄФА звернення стосовно ухвалення у найкоротші строки рішення про зміну міста та країни проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2021/2022 та Суперкубку УЄФА-2023.