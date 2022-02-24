Головне
Росія почала війну проти України: Розпочалися масовані обстріли LIVE
Сьогодні 13:32 332
Чемпіонат України призупинено у зв’язку із введення воєнного стану
Сьогодні 09:59 279
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 00:09 394
Біля посольства РФ у Лондоні влаштували проукраїнський мітинг і заспівали відому пісню про Путіна
Вчора 22:17 493
29 українців візьмуть участь в ХІІІ зимових Паралімпійських іграх у Пекіні
Вчора 22:08 454
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни
Вчора 22:06 22486
УАФ призупинить футбольні змагання в Україні - журналіст
Вчора 20:10 1142
Динамо підтвердило перенесення матчу Юнацької ліги УЄФА зі Спортінгом
Вчора 16:54 749
Марченко програв Річарду у другому колі турніру в Італії
Вчора 14:41 272
Шевченко став новим президентом Федерації боксу України
Вчора 14:26 1857 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Польський журналіст: Росія повинна бути виключена зі всіх спортивних змагань

Сьогодні 12:43 395 0
Польський журналіст: Росія повинна бути виключена зі всіх спортивних змагань

Джерело - Чемпіон.

Збірна Польща призупинила підготовку до поїздки в Москву на матч плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 проти Росії.

Про це заявив польський журналіст Марек Школьниковський.

"Враховуючи ситуацію, що склалася, Росія повинна бути виключена зі всіх спортивних змагань. Ми зупиняємо підготовку до поїздки в Москву на матч. Я попрошу УЄФА припинити рекламувати Газпром та партнерів. Світ спорту має проявити солідарність", - зазначив Школьниковський.

Читайте: Росія почала війну проти України

Коментарі ()
Популярне зараз
Бенфіка - Аякс - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів Бенфіка - Аякс - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів 2233
Наполі - Барселона - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Наполі - Барселона - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 4008
В Україні скасують всі спортивні змагання - ЗМІ В Україні скасують всі спортивні змагання - ЗМІ 2275 1
Суркіс відреагував на можливе призупинення УПЛ Суркіс відреагував на можливе призупинення УПЛ 3000
Атлетіко - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів Атлетіко - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів 2258
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 22486
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 8672 3
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 7683
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 23374
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 15253
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 35108
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 11327