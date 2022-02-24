Польський журналіст: Росія повинна бути виключена зі всіх спортивних змагань

Джерело - Чемпіон.

Збірна Польща призупинила підготовку до поїздки в Москву на матч плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 проти Росії.

Про це заявив польський журналіст Марек Школьниковський.

"Враховуючи ситуацію, що склалася, Росія повинна бути виключена зі всіх спортивних змагань. Ми зупиняємо підготовку до поїздки в Москву на матч. Я попрошу УЄФА припинити рекламувати Газпром та партнерів. Світ спорту має проявити солідарність", - зазначив Школьниковський.

W związku z zaistniałą sytuacją Rosja powinna zostać wykluczona ze wszystkich rozgrywek sportowych. Zawieszamy przygotowania do wyjazdu na mecz do Moskwy. Wystąpię do UEFA o zaprzestanie promowania Gazpromu et consortes. Świat sportu musi być solidarny. — Marek Szkolnikowski (@mszkolnikowski) February 24, 2022

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