Виконком Української асоціації футболу збереться на засідання у зв'язку із запровадження надзвичайного стану.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

"Завтра о 13:00 збирається Виконком УАФ, який має на меті затвердити рішення про призупинення змагань.

Живемо в буремний і тривожний час. Але віримо в найкраще. Бо ми - українці. Єдині, сильні і вільні. Слава Україні!", - розповів Бурбас.