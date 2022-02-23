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УАФ призупинить футбольні змагання в Україні - журналіст

Сьогодні 20:10 54 0
Найближчий місяць спортивних змагань в Україні таки не буде.
УАФ призупинить футбольні змагання в Україні - журналіст
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Виконком Української асоціації футболу збереться на засідання у зв'язку із запровадження надзвичайного стану.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

"Завтра о 13:00 збирається Виконком УАФ, який має на меті затвердити рішення про призупинення змагань.

Живемо в буремний і тривожний час. Але віримо в найкраще. Бо ми - українці. Єдині, сильні і вільні. Слава Україні!", - розповів Бурбас.

Раніше повідомлялося, що в Україні скасують всі спортивні змагання.

Нагадаємо, РНБО просить Раду запровадити надзвичайний стан по всій території України.

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