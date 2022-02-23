Джерело - Чемпіон.
Виконком Української асоціації футболу збереться на засідання у зв'язку із запровадження надзвичайного стану.
Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.
"Завтра о 13:00 збирається Виконком УАФ, який має на меті затвердити рішення про призупинення змагань.
Живемо в буремний і тривожний час. Але віримо в найкраще. Бо ми - українці. Єдині, сильні і вільні. Слава Україні!", - розповів Бурбас.
Раніше повідомлялося, що в Україні скасують всі спортивні змагання.
Нагадаємо, РНБО просить Раду запровадити надзвичайний стан по всій території України.