Запроваджується надзвичайний стан на всій території України

Міністерство молоді та спорту ухвалило рішення про скасування всіх спортивних та масових заходів на території України на період дії надзвичайного стану (мінімум 30 днів).

Про це повідомляє sport.ua.

Відповідний наказ буде видано протягом доби.

Рішення прийнято у зв'язку із запровадженням надзвичайного стану на території України через агресію РФ щодо України.

Ратифікація Указу Президента України очікується сьогодні ввечері, 23 лютого, на позачерговому засіданні Верховної Ради України.

Нагадаємо, РНБО просить Раду запровадити надзвичайний стан по всій території України.