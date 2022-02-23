Головне
Шевченко став новим президентом Федерації боксу України
Сьогодні 14:26 983 1
УАФ призупинить футбольні змагання в Україні - журналіст
Сьогодні 20:10 58
Марченко програв Річарду у другому колі турніру в Італії
Сьогодні 14:41 195
РНБО просить Раду запровадити надзвичайний стан по всій території України
Сьогодні 12:38 675
З Усиком працював безкоштовно. Ексадвокат Олександра про роботу над контрактами боксера, дружбу з Лопесом та перспективи Ломаченка
Сьогодні 12:21 5520
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 12:16 44807 3
Бешикташ зацікавився трьома гравцями Шахтаря
Сьогодні 10:09 438
Бондаренко з Пітер програла на турнірі у Мексиці
Сьогодні 09:39 291
Бенфіка Яремчука прийме Аякс, Манчестер Юнайтед зіграє з Атлетіко: розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:08 540
Ювентус зіграв внічию з Вільярреалом, Челсі переграв Лілль. Результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 919
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

В Україні скасують всі спортивні змагання - ЗМІ

Сьогодні 18:39 355 1
Запроваджується надзвичайний стан на всій території України
В Україні скасують всі спортивні змагання - ЗМІ

Джерело - sport.ua.

Міністерство молоді та спорту ухвалило рішення про скасування всіх спортивних та масових заходів на території України на період дії надзвичайного стану (мінімум 30 днів).

Про це повідомляє sport.ua.

Відповідний наказ буде видано протягом доби.

Рішення прийнято у зв'язку із запровадженням надзвичайного стану на території України через агресію РФ щодо України.

Ратифікація Указу Президента України очікується сьогодні ввечері, 23 лютого, на позачерговому засіданні Верховної Ради України.

Нагадаємо, РНБО просить Раду запровадити надзвичайний стан по всій території України.

Коментарі ()
Популярне зараз
Манчестер Юнайтед відмовився летіти російськими авіалініями на матч з Атлетіко Манчестер Юнайтед відмовився летіти російськими авіалініями на матч з Атлетіко 1528
Білодід: Я хочу жити в мирі, без війни і постійних загроз Білодід: Я хочу жити в мирі, без війни і постійних загроз 1833
Матч Динамо – Спортінг може не відбутися Матч Динамо – Спортінг може не відбутися 1229
Наполі - Барселона - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Наполі - Барселона - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 3699
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 44807 3
З Усиком працював безкоштовно. Ексадвокат Олександра про роботу над контрактами боксера, дружбу з Лопесом та перспективи Ломаченка З Усиком працював безкоштовно. Ексадвокат Олександра про роботу над контрактами боксера, дружбу з Лопесом та перспективи Ломаченка 5520
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 13424
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 155763 5
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 28543 2
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 18915 3
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 19261
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 42537