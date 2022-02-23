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РНБО просить Раду запровадити надзвичайний стан по всій території України

Сьогодні 12:38 66 0
Згідно із законодавством проведення всіх спортивних масових заходів забороняється
РНБО просить Раду запровадити надзвичайний стан по всій території України

Джерело - rbc.ua.

РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан по всій території, крім Луганської та Донецької областей.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"По всій території України, крім Донецької та Луганської областей, буде введено НС. В залежності від території, від того, наскільки будуть вважати доцільним проведення тих чи інших речей, які описано згідно з нашим законодавством. Обласні комісії, в які будуть входити представники всіх органів державної та місцевої влади, будуть приймати ті чи інші рішення", - заявив Данілов.

Він додав, що в Україні можуть ввести ряд обмежень. Зокрема, посилена охорона громадського порядку, обмеження руху, огляд транспорту та перевірка документів.

Згідно з діючим законодавством, проведення всіх спортивних масових заходів - забороняється. То ж відновлення УПЛ не відбудеться 25 лютого.

Попередній термін введення надзвичайного стану - зо днів.

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