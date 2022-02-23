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Відновлення УПЛ не перенесуть - джерело

Сьогодні 18:55 338 0
Матчі УПЛ відбдуться вчасно
Відновлення УПЛ не перенесуть - джерело
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Старт другої частини чемпіонату України відбудеться у заплановані дати.

Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

"Рішення щодо дозволу на проведення кожного з матчів може бути покладено на місцеві органи влади. У кожному даному випадку.

У Києві, прогнозуємо, матч у вихідні відбудеться, але ймовірність проведення його без глядачів висока. Подібна ситуація можлива й у інших містах туру. Ну а втім, якщо чесно, чіткого розуміння вирішення питання немає", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Україні скасують всі спортивні змагання.

Нагадаємо, РНБО просить Раду запровадити надзвичайний стан по всій території України.

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