Відновлення УПЛ не перенесуть - джерело

Старт другої частини чемпіонату України відбудеться у заплановані дати.

Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

"Рішення щодо дозволу на проведення кожного з матчів може бути покладено на місцеві органи влади. У кожному даному випадку.

У Києві, прогнозуємо, матч у вихідні відбудеться, але ймовірність проведення його без глядачів висока. Подібна ситуація можлива й у інших містах туру. Ну а втім, якщо чесно, чіткого розуміння вирішення питання немає", - йдеться в повідомленні.