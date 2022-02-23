Відновлення УПЛ не перенесуть - джерело

Джерело - Чемпіон.
Старт другої частини чемпіонату України відбудеться у заплановані дати.
Про це повідомляє Динамо Киев Inside.
"Рішення щодо дозволу на проведення кожного з матчів може бути покладено на місцеві органи влади. У кожному даному випадку.
У Києві, прогнозуємо, матч у вихідні відбудеться, але ймовірність проведення його без глядачів висока. Подібна ситуація можлива й у інших містах туру. Ну а втім, якщо чесно, чіткого розуміння вирішення питання немає", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Україні скасують всі спортивні змагання.
Нагадаємо, РНБО просить Раду запровадити надзвичайний стан по всій території України.