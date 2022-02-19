Тоттенгем вирвав перемогу в Ман Сіті Зінченка, Евертон Миколенка поступився Саутгемптону. Результати 26 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 19 лютого, відбулися матчі в межах 26 туру англійської Прем'єр-ліги.
Вест Гем розписав мирову з Ньюкаслом. Українець Андрій Ярмоленко провів увесь матч на лаві для запасних.
Евертон поступився Саутгемптону. Віталій Миколенко залишився у запасі "ірисок".
Манчестер Сіті мінімально програв Тоттенгему. Український захисник "містян" Олександр Зінченко на поле не виходив.
Чемпіонат Англії - АПЛ
26 тур, 19 лютого
Вест Гем - Ньюкасл Юнайтед 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 32 Доусон, 1:1 - 45+1 Віллок
Арсенал - Брентфорд 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 48 Сміт-Роу, 2:0 - 79 Сака, 2:1 - 90+5 Норгорд
Астон Вілла - Вотфорд 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 78 Денніс
Брайтон - Бернлі 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 21 Вегхорст, 0:2 - 40 Браунхілл, 0:3 - 69 Леннон
Крістал Пелес - Челсі 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 89 Зієш
Ліверпуль - Норвіч 3:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 48 Рашіца, 1:1 - 64 Мане, 2:1 - 67 Салах, 3:1 - 81 Діас
Саутгемптон - Евертон 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 52 Армстронг, 2:0 - 84 Лонг
Манчестер Сіті - Тоттенгем 2:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 4 Кулусевскі, 1:1 - 33 Гюндоган, 1:2 - 59 Кейн, 2:2 - 90+2 Марез(П), 2:3 - 90+5 Кейн