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Тоттенгем вирвав перемогу в Ман Сіті Зінченка, Евертон Миколенка поступився Саутгемптону. Результати 26 туру АПЛ

Сьогодні 21:27 954 0
Відбулися матчі в чемпіонаті Англії
Тоттенгем вирвав перемогу в Ман Сіті Зінченка, Евертон Миколенка поступився Саутгемптону. Результати 26 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Астон Вілла, #Бернлі, #Брайтон, #Брентфорд, #Вест Гем, #Вотфорд, #Евертон, #Крістал Пелес, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті, #Норвіч, #Ньюкасл Юнайтед, #Саутгемптон, #Тоттенгем, #Челсі, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 лютого, відбулися матчі в межах 26 туру англійської Прем'єр-ліги.

Вест Гем розписав мирову з Ньюкаслом. Українець Андрій Ярмоленко провів увесь матч на лаві для запасних.

Евертон поступився Саутгемптону. Віталій Миколенко залишився у запасі "ірисок".

Манчестер Сіті мінімально програв Тоттенгему. Український захисник "містян" Олександр Зінченко на поле не виходив.

Чемпіонат Англії - АПЛ

26 тур, 19 лютого

Вест Гем - Ньюкасл Юнайтед 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 32 Доусон, 1:1 - 45+1 Віллок

Арсенал - Брентфорд 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Сміт-Роу, 2:0 - 79 Сака, 2:1 - 90+5 Норгорд

Астон Вілла - Вотфорд 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 78 Денніс

Брайтон - Бернлі 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 21 Вегхорст, 0:2 - 40 Браунхілл, 0:3 - 69 Леннон

Крістал Пелес - Челсі 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 89 Зієш

Ліверпуль - Норвіч 3:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Рашіца, 1:1 - 64 Мане, 2:1 - 67 Салах, 3:1 - 81 Діас

Саутгемптон - Евертон 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Армстронг, 2:0 - 84 Лонг

Манчестер Сіті - Тоттенгем 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 4 Кулусевскі, 1:1 - 33 Гюндоган, 1:2 - 59 Кейн, 2:2 - 90+2 Марез(П), 2:3 - 90+5 Кейн

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