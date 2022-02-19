Поєдинок розпочнеться о 17:00

Джерело - Чемпіон.

Евертон зіграє проти Саутгемптона у двадцять шостому турі Англійської Прем'єр-ліги.

Українець Віталій Миколенко розпочне матч у запасі.

Поєдинок розпочнеться о 17:00.

Нагадаємо, Миколенко повернувся до тренувань з Евертоном.