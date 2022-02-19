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Миколенко залишився у запасі Евертона на матч з Саутгемптоном

Сьогодні 16:13 128 0
Поєдинок розпочнеться о 17:00
Миколенко залишився у запасі Евертона на матч з Саутгемптоном
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Віталій Миколенко, #Саутгемптон

Джерело - Чемпіон.

Евертон зіграє проти Саутгемптона у двадцять шостому турі Англійської Прем'єр-ліги.

Українець Віталій Миколенко розпочне матч у запасі.

Зображення

Southampton starting XI: Forster, Livramento, Salisu, Bednarek, Walker-Peters, Romeu, Ward-Prowse (c), S. Armstrong, Elyounoussi, Broja, Adams. Subs: Caballero, Stephens, Valery, Diallo, Smallbone, Djenepo, Walcott, Long, A. Armstrong.

Поєдинок розпочнеться о 17:00.

Нагадаємо, Миколенко повернувся до тренувань з Евертоном.

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