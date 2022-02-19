Джерело - Чемпіон.
Евертон зіграє проти Саутгемптона у двадцять шостому турі Англійської Прем'єр-ліги.
Українець Віталій Миколенко розпочне матч у запасі.
Поєдинок розпочнеться о 17:00.
Нагадаємо, Миколенко повернувся до тренувань з Евертоном.
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Джерело - Чемпіон.
Евертон зіграє проти Саутгемптона у двадцять шостому турі Англійської Прем'єр-ліги.
Українець Віталій Миколенко розпочне матч у запасі.
Поєдинок розпочнеться о 17:00.
Нагадаємо, Миколенко повернувся до тренувань з Евертоном.