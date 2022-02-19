Ярмоленко - у запасі Вест Гема на матч АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Вест Гем зіграє проти Ньюкасла у двадцять шостому турі Англійської Прем'єр-ліги.
Український півзахисник Вотфорда Андрій Ярмоленко розпочне матч на лаві запасних.
Початок гри о 14:30 за київським часом.
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Джерело - Чемпіон.
Вест Гем зіграє проти Ньюкасла у двадцять шостому турі Англійської Прем'єр-ліги.
Український півзахисник Вотфорда Андрій Ярмоленко розпочне матч на лаві запасних.
Початок гри о 14:30 за київським часом.