Ярмоленко - у запасі Вест Гема на матч АПЛ

Став відомий стартовий склад Вест Гема

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем зіграє проти Ньюкасла у двадцять шостому турі Англійської Прем'єр-ліги.

Український півзахисник Вотфорда Андрій Ярмоленко розпочне матч на лаві запасних.

Початок гри о 14:30 за київським часом.