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Ярмоленко - у запасі Вест Гема на матч АПЛ

Сьогодні 13:39 101 0
Став відомий стартовий склад Вест Гема
Ярмоленко - у запасі Вест Гема на матч АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Ньюкасл, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем зіграє проти Ньюкасла у двадцять шостому турі Англійської Прем'єр-ліги. 

Український півзахисник Вотфорда Андрій Ярмоленко розпочне матч на лаві запасних.

Початок гри  о 14:30 за київським часом.

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