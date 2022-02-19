Евертон Миколенка поступився Саутгемптону, Ліверпуль здолав Норвіч. Результати 26 туру АПЛ

Відбулися матчі в чемпіонаті Англії

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 лютого, відбулися матчі в межах 26 туру англійської Прем'єр-ліги.

Вест Гем розписав мирову з Ньюкаслом. Українець Андрій Ярмоленко провів увесь матч на лаві для запасних.

Евертон поступився Саутгемптону. Віталій Миколенко залишився у запасі "ірисок".

Чемпіонат Англії - АПЛ

26 тур, 19 лютого

Вест Гем - Ньюкасл Юнайтед 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 32 Доусон, 1:1 - 45+1 Віллок

Арсенал - Брентфорд 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Сміт-Роу, 2:0 - 79 Сака, 2:1 - 90+5 Норгорд

Астон Вілла - Вотфорд 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 78 Денніс

Брайтон - Бернлі 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 21 Вегхорст, 0:2 - 40 Браунхілл, 0:3 - 69 Леннон

Крістал Пелес - Челсі 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 89 Зієш

Ліверпуль - Норвіч 3:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Рашіца, 1:1 - 64 Мане, 2:1 - 67 Салах, 3:1 - 81 Діас

Саутгемптон - Евертон 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Армстронг, 2:0 - 84 Лонг

Сьогдні в АПЛ зіграють ще 1 матч:

19:30. Манчестер Сіті - Тоттенгем