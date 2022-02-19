Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 19 лютого. LIVE
Сьогодні 11:17 2471
Ковзанярка Схаутен завоювала третю золоту медаль на Олімпіаді-2022
Сьогодні 11:20 85
Бельгійський ковзаняр виграв мас-старт на Олімпіаді-2022
Сьогодні 11:00 96
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії
Сьогодні 10:37 11216
Бринзак: Мені не соромно за український біатлон
Сьогодні 07:48 344
Новозеландець Портеус виграв золоту медаль у хаф-пайпі
Сьогодні 06:18 266
Домінування Бо та провал українських біатлоністів: підсумки Олімпіади-2022 за 18 лютого
Вчора 15:28 1605
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 12:38 40411
Крол став олімпійським чемпіоном на дистанції 1000 метрів
Вчора 12:02 539
Йоганнес Бо виграв мас-старт, Підручний посів 24 місце
Вчора 11:42 820
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Ротань назвав головного суперталанта України

Сьогодні 10:25 195 0
Руслан Ротань прокоментував гру Михайла Мудрика
Ротань назвав головного суперталанта України
#Мудрик, #Ротань, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик переріс рівень чемпіонату України.

Про це розповів головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань в інтерв'ю SportArena.

 Актуально: Шахтар розгромив Астану в контрольному поєдинку. Мудрик відзначився голом

"У Михайла були задатки, будь-який тренер скаже, що він суперталант. Де Дзербі, мабуть, той тренер, який до нього достукався і пояснив, що він хоче від нього. Тому зараз ви бачите зовсім іншого Мудрика.

Міша Мудрик – він мудрий. Мудро грає. Я за ним спостерігаю і можу сказати, що він справді помудрішав. Продовжую вважати, що він вже переріс рівень УПЛ", — сказав Ротань.

Раніше Мудрик оцінив готовність Шахтаря до УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 9019
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 40411
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 11226
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 140801
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії 11216
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 69577
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 19085
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 54671
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 45336 1
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 8556 3
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 21399
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 2372 2