Ротань назвав головного суперталанта України

Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик переріс рівень чемпіонату України.

Про це розповів головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань в інтерв'ю SportArena.

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"У Михайла були задатки, будь-який тренер скаже, що він суперталант. Де Дзербі, мабуть, той тренер, який до нього достукався і пояснив, що він хоче від нього. Тому зараз ви бачите зовсім іншого Мудрика.

Міша Мудрик – він мудрий. Мудро грає. Я за ним спостерігаю і можу сказати, що він справді помудрішав. Продовжую вважати, що він вже переріс рівень УПЛ", — сказав Ротань.