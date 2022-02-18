"Гірники" здобули перемогу на зимових зборах

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув розгромну перемогу над Астаною в межах контрольного поєдинку на зимових зборах.

Контрольний поєдинок

18 лютого

Шахтар - Астана 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 2 Мудрик, 2:0 - 89 Тете, 3:0 - 90+1 Нерес

Нагадаємо, Реал цікавиться оборонцем Шахтаря.