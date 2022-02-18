Джерело - Чемпіон.
Шахтар здобув розгромну перемогу над Астаною в межах контрольного поєдинку на зимових зборах.
Контрольний поєдинок
18 лютого
Голи: 1:0 - 2 Мудрик, 2:0 - 89 Тете, 3:0 - 90+1 Нерес
Нагадаємо, Реал цікавиться оборонцем Шахтаря.
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|2500
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|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Шахтар здобув розгромну перемогу над Астаною в межах контрольного поєдинку на зимових зборах.
Контрольний поєдинок
18 лютого
Голи: 1:0 - 2 Мудрик, 2:0 - 89 Тете, 3:0 - 90+1 Нерес
Нагадаємо, Реал цікавиться оборонцем Шахтаря.