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Мудрик оцінив готовність Шахтаря до УПЛ

Сьогодні 08:10 59 0
Михайло Мудрик прокоментував підготовку до сезону
Мудрик оцінив готовність Шахтаря до УПЛ
#Мудрик, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар наразі на 90% готовий до чемпіонату України.

Про це розповів півзахисник гірників Михайло Мудрик.

 Актуально: Шахтар розгромив Астану в контрольному поєдинку. Мудрик відзначився голом

"Прогресувати виходить насамперед тому, що я слухаю Містера та досвідчених футболістів нашої команди. Хороші збори, які добігають кінця, хороші тренування, у тому числі й індивідуальні. Те, що на полі – плід усієї цієї роботи.

 Кондиції команда набрала приблизно на 90 відсотків і вже до першої гри ми будемо готові", - відзначив Мудрик.

Нагадаємо, власник Шахтаря Ахметов покинув Україну.

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