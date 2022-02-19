Мудрик оцінив готовність Шахтаря до УПЛ

Шахтар наразі на 90% готовий до чемпіонату України.

Про це розповів півзахисник гірників Михайло Мудрик.

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"Прогресувати виходить насамперед тому, що я слухаю Містера та досвідчених футболістів нашої команди. Хороші збори, які добігають кінця, хороші тренування, у тому числі й індивідуальні. Те, що на полі – плід усієї цієї роботи.

Кондиції команда набрала приблизно на 90 відсотків і вже до першої гри ми будемо готові", - відзначив Мудрик.