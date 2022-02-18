Власник Шахтаря Ахметов покинув Україну

Власник донецького Шахтаря Рінат Ахметов вилетів з України.

Про це повідомляє Українська Правда.

Літак Ахметова, згідно з даними сервісу FlightRadar, вдень вилетів до Женеви (Швейцарія).

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Речниця бізнесмена Анна Терехова підтвердила це Радіо Свобода.

"Рінат Ахметов сьогодні, справді, вилетів до Женеви, де у нього запланована низка зустрічей. Завтра він планує вилетіти до Лондона (також для проведення зустрічей). Але за перших ознак реальної загрози він одразу ж повернеться до України, щоб бути тут – разом з Україною та українцями", - сказала Терехова.