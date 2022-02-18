Головне
Домінування Бо та провал українських біатлоністів: підсумки Олімпіади-2022 за 18 лютого
Сьогодні 15:28 1187
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 19 лютого
Сьогодні 18:02 531
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 12:38 40100
Крол став олімпійським чемпіоном на дистанції 1000 метрів
Сьогодні 12:02 412
Йоганнес Бо виграв мас-старт, Підручний посів 24 місце
Сьогодні 11:42 668
Швейцарець Регез завоював золоту медаль у скікросі
Сьогодні 10:02 385
Брезаз-Буше виграла мас-старт, Джима посіла 7 місце
Сьогодні 09:42 885
Китаянка Ейлін Гу здобула золоту медаль у хаф-пайпі
Сьогодні 06:08 438
Славія з Качарабою перемогла Фенербахче, ПСВ розібрався з Маккабі. Результати матчів 1/16 Ліги конференцій
Вчора 23:57 1134
Аталанта з Маліновським переграла Олімпіакос, Шериф Вернидуба переграв Брагу. Результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:55 1851
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Власник Шахтаря Ахметов покинув Україну

Сьогодні 21:43 539 0
Президент "гірників" обіцяв повернутися у разі загострення ситуації в країні
Власник Шахтаря Ахметов покинув Україну
#Рінат Ахметов, #Шахтар, #Анна Терехова

Джерело - Українська Правда.

Власник донецького Шахтаря Рінат Ахметов вилетів з України.

Про це повідомляє Українська Правда.

Літак Ахметова, згідно з даними сервісу FlightRadar, вдень вилетів до Женеви (Швейцарія).

  Актуально: Ахметов зіграв у футбол з мером Маріуполя

Речниця бізнесмена Анна Терехова підтвердила це Радіо Свобода.

"Рінат Ахметов сьогодні, справді, вилетів до Женеви, де у нього запланована низка зустрічей. Завтра він планує вилетіти до Лондона (також для проведення зустрічей). Але за перших ознак реальної загрози він одразу ж повернеться до України, щоб бути тут – разом з Україною та українцями", - сказала Терехова.

Нагадаємо, Чеферін вручив Ахметову нагороду UEFA Football Leadership Award.

Коментарі ()
Популярне зараз
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 18 лютого. LIVE Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 18 лютого. LIVE 4822
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 40100
Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 8510
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 68288
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 139279
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 10460
Рекомендуємо
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 5122
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 14843
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 10666 2
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 24526 2
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 5428 1
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 13501 12