У Барселоні очікують, що він зіграє 5-6 матчів

Джерело - AS.

Стали відомі приблизні терміни відновлення вінгера Барселони Ансумане Фаті.

Про це повідомляє AS.

Вінгер Барселони відновиться не раніше кінця квітня.

Незважаючи на позитивне відновлення від травми стегна і бажання гравця повернутися до матчу з Реалом, Барса не має наміру скорочувати терміни його відновлення.

У клубі вважають, що 19-річному гравцеві потрібно мінімум 10 тижнів відновлення та 2-3 тижні для набору форми.

Таким чином, каталонці розраховують, що Фаті повернеться під кінець сезону та проведе 5-6 матчів.

Нагадаємо, Фаті відмовився від операції.