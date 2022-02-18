Джерело - AS.
Стали відомі приблизні терміни відновлення вінгера Барселони Ансумане Фаті.
Про це повідомляє AS.
Вінгер Барселони відновиться не раніше кінця квітня.
Незважаючи на позитивне відновлення від травми стегна і бажання гравця повернутися до матчу з Реалом, Барса не має наміру скорочувати терміни його відновлення.
У клубі вважають, що 19-річному гравцеві потрібно мінімум 10 тижнів відновлення та 2-3 тижні для набору форми.
Таким чином, каталонці розраховують, що Фаті повернеться під кінець сезону та проведе 5-6 матчів.
Нагадаємо, Фаті відмовився від операції.