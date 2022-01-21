Медики і тренера обговорюють ситуацію з батьками іспанця

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Барселони Ансу Фаті отримав травму проксимального сухожилля біцепса стегна лівої ноги.

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

Рішення про метод лікування буде ухвалено найближчими днями.

За інформацією іспанських ЗМІ у клубі обговорюють можливість операції гравця, щоб вирішити його регулярні проблеми з біцепсом стегна.

За операцію виступають і медики "блаугранас", і тренерський штаб. Остаточне рішення буде ухвалено після зустрічі з Фаті та його батьками.

Нагадаємо, Атлетік переграв Барселону в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.