Джерело - Чемпіон.
Вінгер Барселони Ансу Фаті отримав травму проксимального сухожилля біцепса стегна лівої ноги.
Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.
Рішення про метод лікування буде ухвалено найближчими днями.
За інформацією іспанських ЗМІ у клубі обговорюють можливість операції гравця, щоб вирішити його регулярні проблеми з біцепсом стегна.
За операцію виступають і медики "блаугранас", і тренерський штаб. Остаточне рішення буде ухвалено після зустрічі з Фаті та його батьками.
Нагадаємо, Атлетік переграв Барселону в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.