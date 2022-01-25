Каталонці хочуть переконати іспанця

Джерело - Diario Sport.

Півзахисник Барселони Ансу Фаті відмовився від операції проксимального сухожилля біцепса стегна лівої ноги.

Про це повідомляє Diario Sport.

19-річний футболіст вирішив не робити ще одну операцію і вибрав консервативне лікування.

Протягом кількох днів Фаті та його сім'я зустрічалися з різними представниками Барселони, включаючи тренера Хаві та лікаря Рікарда Пруну. Обидва фахівці хотіли, щоб Ансу зробив операцію.

Якби Фаті погодився на хірургічне втручання, то пропустив би від 4 до 6 місяців. При консервативному лікуванні терміни відновлення значно коротші - від 6 до 8 тижнів.

Нагадаємо, у Барселоні вже знають про рішення Фаті. Його намагаються переконати, але навряд чи це вдасться. Сьогодні клуб має повідомити про рішення гравця офіційно.

Раніше Фаті травмувався у матчі Кубка Іспанії.