Знайшли речі загиблого у ДТП за участю кортежу Ярославського

Вивчаються матеріали з камер відеоспостереження

Джерело - Національна поліція Харківської області.

Знайшли речі загиблого в ДТП за участю кортежу власника Металіста Олександра Ярославського.

Про це повідомила Національна поліція Харківської області.

Була інформація, що вони зникли з Чугуївського моргу, де знаходиться тіло загиблого. Поліція повідомляє, що речі було знайдено у службовому приміщенні моргу.

Також вивчають матеріали із камер відеоспостереження для встановлення осіб, які підкинули докази.

Нагадаємо, генеральна прокурорка України закликала Ярославського повернутися в Україну.