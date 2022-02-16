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Знайшли речі загиблого у ДТП за участю кортежу Ярославського

Сьогодні 18:48 225 0
Вивчаються матеріали з камер відеоспостереження
Знайшли речі загиблого у ДТП за участю кортежу Ярославського
#Металіст, #Олександр Ярославський

Джерело - Національна поліція Харківської області.

Знайшли речі загиблого в ДТП за участю кортежу власника Металіста Олександра Ярославського.

Про це повідомила Національна поліція Харківської області.

Була інформація, що вони зникли з Чугуївського моргу, де знаходиться тіло загиблого. Поліція повідомляє, що речі було знайдено у службовому приміщенні моргу.

Також вивчають матеріали із камер відеоспостереження для встановлення осіб, які підкинули докази.

Нагадаємо, генеральна прокурорка України закликала Ярославського повернутися в Україну.

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