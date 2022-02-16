Знайшли речі загиблого у ДТП за участю кортежу Ярославського

Джерело - Національна поліція Харківської області.
Знайшли речі загиблого в ДТП за участю кортежу власника Металіста Олександра Ярославського.
Про це повідомила Національна поліція Харківської області.
Була інформація, що вони зникли з Чугуївського моргу, де знаходиться тіло загиблого. Поліція повідомляє, що речі було знайдено у службовому приміщенні моргу.
Також вивчають матеріали із камер відеоспостереження для встановлення осіб, які підкинули докази.
Нагадаємо, генеральна прокурорка України закликала Ярославського повернутися в Україну.