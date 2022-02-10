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У Бундеслізі може з'явитися плей-оф

Сьогодні 19:45 87 0
Доната Гопфен пропонує змінити структуру Бундесліги.
У Бундеслізі може з'явитися плей-оф
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - tribuna.com.

У Бундеслізі можуть змінити структуру чемпіонату.

Таку ідею запропонувала новий виконавчий директор Німецької футбольної ліги (DFL) Доната Гопфен.

Вона виступила з пропозицією запровадити етап плей-оф, орієнтуючись, зокрема, на північноамериканські спортивні ліги.

На її думку, жодних "священних корів" не повинно бути, і якщо плей-оф допоможе збільшити рівень конкуренції, тоді такий варіант варто обговорити.

Представники Баварії та Боруссії Дортмунд виступили за те, щоб обміркувати пропозицію, Баєр, Армінія, Герта, Уніон Берлін та низка інших клубів – категорично проти.

"DFL ретельно підготується до відкритої дискусії з цього питання і найближчими місяцями проведе її з клубами", – сказано у заяві організації.

Нагадаємо, Нойєр зрівнявся з Каном за кількістю перемог у Бундеслізі.

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