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Нойєр зрівнявся з Каном за кількістю перемог у Бундеслізі

Сьогодні 10:25 114 0
Нойєр зрівнявся з Каном за кількістю перемог у Бундеслізі
Нойєр зрівнявся з Каном за кількістю перемог у Бундеслізі
Фото - gettyimages
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Мануель Ноєр, #Олівер Кан

Джерело - Чемпіон.

Воротар Баварії Мануель Ноєр зіграв у матчі 21 туру німецької Бундесліги з РБ Лейпциг (3:2).

Про це повідомляє пресслужба мюнхенського клубу.

Ця перемога стала для 35-річного футболіста 310-го у рамках чемпіонату Німеччини. За цим показником він зрівнявся із колишнім воротарем мюнхенського клубу Олівером Каном.

Ноєр виступає за Баварію з 2011 року. Загалом у Бундеслізі воротар зіграв у 458 матчах, у яких пропустив 376 голів та 211 разів відіграв "на нуль". Чинний контракт Ноєра з Баварією розрахований до 2023 року.

Кан був воротарем Баварії з 1994 до 2008 року. У чемпіонаті Німеччини воротар взяв участь у 557 матчах, у яких пропустив 582 м'ячі та 204 рази залишив свої ворота "сухими".

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