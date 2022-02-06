Нойєр зрівнявся з Каном за кількістю перемог у Бундеслізі

Джерело - Чемпіон.

Воротар Баварії Мануель Ноєр зіграв у матчі 21 туру німецької Бундесліги з РБ Лейпциг (3:2).

Про це повідомляє пресслужба мюнхенського клубу.

Ця перемога стала для 35-річного футболіста 310-го у рамках чемпіонату Німеччини. За цим показником він зрівнявся із колишнім воротарем мюнхенського клубу Олівером Каном.

Ноєр виступає за Баварію з 2011 року. Загалом у Бундеслізі воротар зіграв у 458 матчах, у яких пропустив 376 голів та 211 разів відіграв "на нуль". Чинний контракт Ноєра з Баварією розрахований до 2023 року.

Кан був воротарем Баварії з 1994 до 2008 року. У чемпіонаті Німеччини воротар взяв участь у 557 матчах, у яких пропустив 582 м'ячі та 204 рази залишив свої ворота "сухими".