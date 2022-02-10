Ліга чемпіонів отримає 15 млрд євро від ТВ-прав за три роки

УЄФА намагається остаточно знищити Суперлігу

Джерело - The Times.

Ліга чемпіонів зможе отримати 15 мільярдів євро від телевізійних прав у період з 2024-2027 рік.

Про це повідомляє The Times.

Президент ПСЖ та голова Європейської асоціації клубів (ECA) Нассер Аль-Хелайфі у листі заявив, що телевізійна та маркетингова угода стане "новим світанком".

Функціонер також заявив, що трирічна угода, вартість якої становитиме 5 млрд євро на рік у 2024-2027 роках, означатиме "тектонічний зсув" у владі клубів.

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Керівники ECA та УЄФА також вважають, що угода остаточно доб'є Суперлігу, ідею якої відстоюють Реал, Барселона та Ювентус.

Нагадаємо, новий формат ЛЧ запустять у 2024 році. Груповий етап відбуватиметься за швейцарською системою, кількість учасників зросте з 32 до 36.

Нагадаємо, УЄФА не подасть до суду на піцерію через піцу Ліга шампіньйонів.