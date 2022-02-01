УЄФА не подасть до суду на піцерію через піцу Ліга шампіньйонів

УЄФА не подаватиме до суду на німецьку піцерію Pizza Wolke через назву піци Champignons League (Ліга печериць).

Про це повідомляє журналіст Мартін Зіглер.

"Очевидно, деякі люди роздули з цього трагедію. Схоже, у цьому випадку місцевий агент із захисту товарних знаків перестарався і діяв надто поспішно. Ліга чемпіонів може чудово існувати поруч з цією піцею, назва якої звучить дуже апетитно", – сказано у заяві УЄФА.