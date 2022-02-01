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УЄФА не подасть до суду на піцерію через піцу Ліга шампіньйонів

Вчора 23:44 155 0
Визначилася доля німецької піцерії Pizza Wolke
УЄФА не подасть до суду на піцерію через піцу Ліга шампіньйонів
#Ліга чемпіонів, #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

УЄФА не подаватиме до суду на німецьку піцерію Pizza Wolke через назву піци Champignons League (Ліга печериць).

Про це повідомляє журналіст Мартін Зіглер.

"Очевидно, деякі люди роздули з цього трагедію. Схоже, у цьому випадку місцевий агент із захисту товарних знаків перестарався і діяв надто поспішно. Ліга чемпіонів може чудово існувати поруч з цією піцею, назва якої звучить дуже апетитно", – сказано у заяві УЄФА.

Нагадаємо, УЄФА прийняло рішення щодо трансферного бану Карпат.

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