В УЄФА хочуть організувати Фінал чотирьох у Лізі чемпіонів

В УЄФА обдумують зміну формату півфіналів Ліги чемпіонів.

Про це розповів президент УЄФА Олександр Чеферін.

"Через пандемію коронавірусу подібним чином проводилася Ліга чемпіонів-2019/20: у півфіналі команди грали по одному матчу, а сам фінальний турнір проводився у Португалії. Проте у тому розіграші чвертьфінали також складалися з одного матчу.

Чи розвивається ідея Фіналу чотирьох у Лізі чемпіонів? Через пандемію ми ще не мали конкретних обговорень, але я вважаю, що це було б здорово. Я обговорював це питання з президентами деяких клубів, включаючи Нассер Аль-Хелаїфі (президент ПСЖ та голова Асоціації європейських клубів – прим.), і вони погоджуються з цим.

Футбол значущий, ніж американський футбол, але Супербоул – важлива подія. Потрібно вирішити питання, як компенсувати клубам втрати від відсутності домашніх матчів у півфіналах. Це можливо.

У сезоні-2024/25? Сумніваюся, що це можна зробити так швидко, але хотілося б якнайшвидше, - сказав Чеферін.