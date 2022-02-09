Зума відчуває наслідки жорстокого поводження зі своїми домашніми тваринами.

Захисник Вест Гема Курт Зума отримав штраф у розмірі 250 тис фунтів за побиття кішки.

Про це інформує журналіст Мартін Ціглер.

Гроші будуть направлені на благодійну допомогу тваринам.

Двох кішок Зума вже забрали. На час розслідування ними буде опікуватись Королівське товариство запобігання жорстокому поводженню з тваринами (RSPCA). Їх негайно відвезли на огляд до ветеринара, який оцінить фізичний стан постраждалих.

Нагадаємо, брат Зума опублікував відео, на якому одноклубник Ярмоленка жорстоко б'є власну кішку. Гравець Вест Гема публічно попросив вибачення, однак зоозахисні організації чекають розслідування поліції і якомога суворішого покарання.

Нагадаємо, поліція не розслідуватиме відео, в якому Зума б'є кішку.