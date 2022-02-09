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Вест Гем покарав Зума за побиття кішки

Сьогодні 19:41 184 0
Зума відчуває наслідки жорстокого поводження зі своїми домашніми тваринами.
Вест Гем покарав Зума за побиття кішки
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Зума

Джерело - football24.ua.

Захисник Вест Гема Курт Зума отримав штраф у розмірі 250 тис фунтів за побиття кішки.

Про це інформує журналіст Мартін Ціглер.

Гроші будуть направлені на благодійну допомогу тваринам.

Двох кішок Зума вже забрали. На час розслідування ними буде опікуватись Королівське товариство запобігання жорстокому поводженню з тваринами (RSPCA). Їх негайно відвезли на огляд до ветеринара, який оцінить фізичний стан постраждалих.

Нагадаємо, брат Зума опублікував відео, на якому одноклубник Ярмоленка жорстоко б'є власну кішку. Гравець Вест Гема публічно попросив вибачення, однак зоозахисні організації чекають розслідування поліції і якомога суворішого покарання.

Нагадаємо, поліція не розслідуватиме відео, в якому Зума б'є кішку.

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