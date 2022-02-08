Вест Гем засудив поведінку француза

Джерело - Sky Sports.

Поліція не проводитиме розслідування щодо відео, в якому захисник Вест Гема Курт Зума б'є кішку.

Про це повідомляє Sky Sports.

Офіційні звинувачення не будуть висунуті 27-річному футболісту, який раніше вже вибачився.

У відео француз кидає на підлогу тварину та б'є її ногою. На інших кадрах він кидає в кішку взуття та б'є її рукою.

Вест Гем засудив поведінку Зуми та пообіцяв провести внутрішнє розслідування.

З критикою поведінки захисника виступило багато організацій захисників тварин.

Нагадаємо, Ярмоленко вирвав перемогу для Вест Гема.