Джерело - Sky Sports.
Поліція не проводитиме розслідування щодо відео, в якому захисник Вест Гема Курт Зума б'є кішку.
Про це повідомляє Sky Sports.
Офіційні звинувачення не будуть висунуті 27-річному футболісту, який раніше вже вибачився.
У відео француз кидає на підлогу тварину та б'є її ногою. На інших кадрах він кидає в кішку взуття та б'є її рукою.
Вест Гем засудив поведінку Зуми та пообіцяв провести внутрішнє розслідування.
З критикою поведінки захисника виступило багато організацій захисників тварин.
Нагадаємо, Ярмоленко вирвав перемогу для Вест Гема.