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Поліція не розслідуватиме відео, в якому Зума б'є кішку

Сьогодні 12:29 89 0
Вест Гем засудив поведінку француза
Поліція не розслідуватиме відео, в якому Зума б'є кішку
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Зума

Джерело - Sky Sports.

Поліція не проводитиме розслідування щодо відео, в якому захисник Вест Гема Курт Зума б'є кішку.

Про це повідомляє Sky Sports.

Офіційні звинувачення не будуть висунуті 27-річному футболісту, який раніше вже вибачився.

У відео француз кидає на підлогу тварину та б'є її ногою. На інших кадрах він кидає в кішку взуття та б'є її рукою.

Вест Гем засудив поведінку Зуми та пообіцяв провести внутрішнє розслідування.

З критикою поведінки захисника виступило багато організацій захисників тварин.

Нагадаємо, Ярмоленко вирвав перемогу для Вест Гема.

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