Вест Гем засудив поведінку Зума

Джерело - The Sun.

У соціальних мережах поширилося відео, в якому захисник Вест Гема Курт Зума жорстоко поводиться зі своєю кішкою.

Про це повідомляє The Sun.

Ролик, у якому 27-річний гравець кидає на підлогу тварину та б'є її ногою, було знято у соцмережі Snapchat братом француза.

На інших кадрах футболіст кидає у кішку взуття та б'є її рукою.

Вест Гем засудив поведінку Зума та пообіцяв провести внутрішнє розслідування. Сам захисник вибачився.

Нагадаємо, Ярмоленко вирвав перемогу для ВестГема своїм передгольовим пасом.