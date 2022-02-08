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У мережу потрапило відео, у якому Зума б'є кішку. Клуб проведе розслідування

Сьогодні 11:50 197 0
Вест Гем засудив поведінку Зума
У мережу потрапило відео, у якому Зума б'є кішку. Клуб проведе розслідування
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Зума

Джерело - The Sun.

У соціальних мережах поширилося відео, в якому захисник Вест Гема Курт Зума жорстоко поводиться зі своєю кішкою.

Про це повідомляє The Sun.

Ролик, у якому 27-річний гравець кидає на підлогу тварину та б'є її ногою, було знято у соцмережі Snapchat братом француза.

На інших кадрах футболіст кидає у кішку взуття та б'є її рукою.

Вест Гем засудив поведінку Зума та пообіцяв провести внутрішнє розслідування. Сам захисник вибачився.

Нагадаємо, Ярмоленко вирвав перемогу для ВестГема своїм передгольовим пасом.

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