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Ярмоленко вирвав перемогу для Вест Гема своїм передгольовим пасом. ВІДЕО

Сьогодні 17:30 Андрій Дунець 443 0
Ярмоленко вирвав перемогу для Вест Гема своїм передгольовим пасом. ВІДЕО
#Вест Гем, #Вест Хем, #Кубок Англії, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/16 фіналу Кубка Англії Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка грав на виїзді проти Кіддермінстера. Поєдинок затягнувся - командам довелося визначати переможця у додатковий час.

Саме українцю вдалося взяти участь у вирішальній атаці, яка сталася аж на 120+1 хвилині. Ярмоленко пробив з-за меж штрафного - м'яч відскочив до Крессвела, а той спрямував круглого на Бовена, який і забив гол.

Матч у підсумку завершився із рахунком 2:1 на користь Вест Гема - лондонці пройшли до 1/8 Кубка Англії.

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