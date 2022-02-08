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На Ярмоленка відкрили справу в Англії за рекламу букмекерів. Зінченко наступний?

Сьогодні 10:48 199 0
Олександр також рекламує букмекерів.
На Ярмоленка відкрили справу в Англії за рекламу букмекерів. Зінченко наступний?
#Вест Гем, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Гравець Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко, як і Андрій Ярмоленко, рекламує букмекерів.

Зінченко в грудні 2021 року став офіційним бренд-амбасадором букмекерської компанії VBET, вірменського онлайн-бренду спортивних ставок та ігор.

Нагадаємо, нещодавно вінгеру Вест Гема Андрію Ярмоленку було висунуто звинувачення в незаконній рекламі букмекерських контор. Олександр Зінченко виступає за інший англійський клуб Манчестер Сіті.

З'ясувалось, що в кодексі Футбольної асоціації Англіє є правило E8.5, в якому йдеться, що "футболістам не дозволено рекламувати або просувати будь-яку букмекерську та ставкову діяльність, у якій їм заборонено брати участь".

Йдеться про співпрацю Ярмоленка з компанією Favbet – Андрій підписав контракт ще під час виступів за дортмундську Борусію та брав участь в рекламних кампаніях букмекера щонайменше до 2020 року.

Андрію Ярмоленку дали час до 18 лютого, аби надати пояснення асоціації. Якщо звинувачення буде доведено (що Андрій рекламував компанію після переходу до Вест Гема), то українця можуть дискваліфікувати або оштрафувати.

Наразі невідомо, чи знає ФА про співпрацю Олександра Зінченка з іншою букмекерською компанією та чи застосує санкції до гравця збірної України.

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