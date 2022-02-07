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Мбаппе про своє майбутнє: Ще не вирішив. Матчі з Реалом можуть багато чого змінити

Сьогодні 11:53 34 0
Нападник ПСЖ може залишитися в клубі
Мбаппе про своє майбутнє: Ще не вирішив. Матчі з Реалом можуть багато чого змінити
#Ліга чемпіонів, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - L’Équipe.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе вирішить місце продовження кар'єри після матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реалу.

Про це він розповів порталу L’Équipe.

"Я ще не ухвалив рішення. Думаю, матчі з Реалом можуть багато чого змінити. І нехай зараз я вправі робити що завгодно, я не збираюся розмовляти з суперниками або робити щось таке. Я, як і раніше, налаштований перемогти Реал і постаратися вирішити долю протистояння. А далі буде видно", - сказав Мбаппе.

Раніше ПСЖ декласував Лілль.

З'являлася інформація, що Мбаппе підписав контракт з Реалом.

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