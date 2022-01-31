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Мбаппе підписав контракт з Реалом - ЗМІ

Сьогодні 14:24 264 0
Кіліан Мбаппе покине ПСЖ після завершення сезону
Мбаппе підписав контракт з Реалом - ЗМІ
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Кіліан Мбаппе

Джерело - isport.ua.

Нападник збірної Франції та ПСЖ Кіліан Мбаппе продовжить кар'єру у Реалі.

Про це повідомляє Bild.

Французький футболіст уклав контракт із мадридським клубом.

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Мбаппе перейде до табору "вершкових" на правах вільного агента влітку 2022 року. Кіліан отримуватиме в Реалі близько 50 млн євро на рік.

Реал та ПСЖ мають намір оголосити про майбутнє француза після очного протистояння у плей-оф Ліги чемпіонів.

У поточному сезоні Мбаппе зіграв 28 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, у яких забив 19 голів та виконав 13 результативних передач.

Нагадаємо, ПСЖ підготував короткостроковий контракт для Мбаппе.

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