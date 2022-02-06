ПСЖ декласував Лілль, Бордо з червоною карткою Ігнатенка програв Реймсу. Результати 23 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 23 туру Ліги 1.
Українець Данило Ігнатенко дебютував у складі Бордо, вийшовши на заміну на 63-й хвилині матчу. Однак Ігнатенко відзначився лише червоною карткою на 72-й хвилині поєдинку.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
23 тур, 06 лютого
Лор'ян - Ланс 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 43 Соумано, 2:0 - 76 Коне
Ніцца - Клермон 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 77 Рашані
Реймс - Бордо 5:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 40 Екітіке, 2:0 - 46 Мунетсі, 3:0 - 59 Матусіва, 4:0 - 63 Фаєс, 5:0 - 76 Мунетсі
Страсбург - Нант 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 74 Лієнард
Труа - Мец 0:0
Ренн - Брест 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 20 Лаборд, 2:0 - 90 Террьєр
Лілль - ПСЖ 1:5 (1:3)
Голи: 0:1 - 10 Данілу, 1:1 - 28 Ботман, 1:2 - 32 Кімпембе, 1:3 - 38 Мессі, 1:4 - 51 Данілу, 1:5 - 67 Мбаппе
Нагадаємо, Монако обіграло Ліон.