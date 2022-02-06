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ПСЖ декласував Лілль, Бордо з червоною карткою Ігнатенка програв Реймсу. Результати 23 туру Ліги 1

Вчора 23:35 788 0
Результати 23 туру Ліги 1
ПСЖ декласував Лілль, Бордо з червоною карткою Ігнатенка програв Реймсу. Результати 23 туру Ліги 1
#Бордо, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Реймс, #Данило Ігнатенко

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 23 туру Ліги 1.

Українець Данило Ігнатенко дебютував у складі Бордо, вийшовши на заміну на 63-й хвилині матчу. Однак Ігнатенко відзначився лише червоною карткою на 72-й хвилині поєдинку.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

23 тур, 06 лютого

Лор'ян - Ланс 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Соумано, 2:0 - 76 Коне

Ніцца - Клермон 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 77 Рашані

Реймс - Бордо 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Екітіке, 2:0 - 46 Мунетсі, 3:0 - 59 Матусіва, 4:0 - 63 Фаєс, 5:0 - 76 Мунетсі

Страсбург - Нант 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 74 Лієнард

Труа - Мец 0:0

Ренн - Брест 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Лаборд, 2:0 - 90 Террьєр

Лілль - ПСЖ 1:5 (1:3)

Голи: 0:1 - 10 Данілу, 1:1 - 28 Ботман, 1:2 - 32 Кімпембе, 1:3 - 38 Мессі, 1:4 - 51 Данілу, 1:5 - 67 Мбаппе

Нагадаємо, Монако обіграло Ліон.

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