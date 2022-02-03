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Алієв: Жінка має стояти біля плити та готувати, а не керувати футбольним клубом

Сьогодні 09:59 196 2
Ексфутболіст жорстко пройшовся по колишній президентці Локомотива Смородській
Алієв: Жінка має стояти біля плити та готувати, а не керувати футбольним клубом

Джерело - Чемпіон.

Жінки не мають бути президентами футбольних клубів і керувати чоловіками.

Про це заявив колишній футболіст збірної України Олександр Алієв, згадуючи президентку Локомотива Ольгу Смородську.

"У нас із нею (Смородською - ред) одразу не склалися відносини, у Палича (Юрій Сьомін - ред) - також. Одного разу я відпросився в Палича до стоматолога, а повернувся трохи пізніше ніж мав. Справа була в Швецарії, і я не розібрався з елекричками. Поки мене не було на базу приїхала Смородська. Палич сказав, що відпустив мене. Після повернення в Москву мені прийшо зарплатні менше на 30 тис євро, ніж мало. Я пішов до неї розбиратися, але в неї не було жодних аргументів, просто нахабно оштрафувала мене.

Жінка має сидіти вдома, бути біля плити, готувати їжу, створювати домашній затишок, а не керувати футбольними клубами, пацанами", - зазначив Алієв.

Також Алієв зізнався, що має російський паспорт і розповів, що не має автомобіля, а їздить у метро та на таксі.

Алієв є вихованцем академії Динамо. Футболіст 28 разів одягав футболку національної збірної України та відзначився 6 голами. За Локомотив виступав у 2010 році. Зіграв 25 матчів і забив 14 голів. Після конфдікту зі Смородською повернувся в Динамо.

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