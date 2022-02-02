Джерело - Чемпіон.

У колишнього футболіста Динамо та збірної України Олександра Алієва зараз немає власного авто, і він без проблем користується громадським транспортом.

Про це розповів колишній зірковий футболіст в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"У мене немає автомобіляю Я все розпродав коли йшов мій шлюборозлучний процес - так треба було. Для мене немає проблем проїхатись у метро. Навіть коли зустрічаємось з Мілевським, спускаюсь у "підземку" і через 15 хвилин на місці. Навіщо мені стояти в заторах? Подивіться як Європі: які зірки їздять у метро. Це не в "западло"! Я б і в маршрутках їздив, але не знаю де купувати проїзні квитки", - зізнався Алієв.

Раніше Алієв розповів про своє чеченське походження.

Алієв є вихованцем академії Динамо. За свою кар'єру крім Динамо встиг пограти за Металург З, Дніпро, Локомотив, Рух та низку інших команд. Футболіст 28 разів одягав футболку національної збірної України та відзначився 6 голами.