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Алієв: Без проблем їжджу в метро, мені не "западло"

Сьогодні 16:40 212 0
Алієв: Без проблем їжджу в метро, мені не "западло"

Джерело - Чемпіон.

У колишнього футболіста Динамо та збірної України Олександра Алієва зараз немає власного авто, і він без проблем користується громадським транспортом.

Про це розповів колишній зірковий футболіст в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"У мене немає автомобіляю Я все розпродав коли йшов мій шлюборозлучний процес - так треба було. Для мене немає проблем проїхатись у метро. Навіть коли зустрічаємось з Мілевським, спускаюсь у "підземку" і через 15 хвилин на місці. Навіщо мені стояти в заторах? Подивіться як Європі: які зірки їздять у метро. Це не в "западло"! Я б і в маршрутках їздив, але не знаю де купувати проїзні квитки", - зізнався Алієв.

Раніше Алієв розповів про своє чеченське походження.

Алієв є вихованцем академії Динамо. За свою кар'єру крім Динамо встиг пограти за Металург З,  Дніпро, Локомотив, Рух та низку інших команд. Футболіст 28 разів одягав футболку національної збірної України та відзначився 6 голами.

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