Алієв: Звичайно, в мене є російський паспорт

Джерело - Чемпіон.
Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Олександр Алієв у інтерв'ю Дмитру Гордону розповів, що досі має російський паспорт.
Під час розмови стався наступний діалог:
- Колись у тебе був російський паспорт...
- Він і є.
- Залишився, так?
- Звичайно!
- Ти громадянин Росії досі?
- Ні, я громадянин України.
- А паспорт залишився на пам'ять?
- Є, так.
- Зрозуміло.
На цьому Гордон вирішив, що тема себе вичерпала - і припинив розпитувати Алієва про це. Відеоверсія - нижче:
Нагадаємо, що раніше Алієв назвав максимальну суму, яку програв у казино.
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