Алієв: Звичайно, в мене є російський паспорт

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Олександр Алієв у інтерв'ю Дмитру Гордону розповів, що досі має російський паспорт.

Під час розмови стався наступний діалог:

- Колись у тебе був російський паспорт...

- Він і є.

- Залишився, так?

- Звичайно!

- Ти громадянин Росії досі?

- Ні, я громадянин України.

- А паспорт залишився на пам'ять?

- Є, так.

- Зрозуміло.

На цьому Гордон вирішив, що тема себе вичерпала - і припинив розпитувати Алієва про це. Відеоверсія - нижче:

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua