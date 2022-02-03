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Алієв: Звичайно, в мене є російський паспорт

Сьогодні 07:00 Андрій Дунець 239 0
Алієв: Звичайно, в мене є російський паспорт
#Гордон, #Динамо Київ, #Збірна України з футболу, #Олександр Алієв

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Олександр Алієв у інтерв'ю Дмитру Гордону розповів, що досі має російський паспорт.

Під час розмови стався наступний діалог:

- Колись у тебе був російський паспорт...
- Він і є.
- Залишився, так?
- Звичайно!
- Ти громадянин Росії досі?
- Ні, я громадянин України.
- А паспорт залишився на пам'ять?
- Є, так.
- Зрозуміло.

На цьому Гордон вирішив, що тема себе вичерпала - і припинив розпитувати Алієва про це. Відеоверсія - нижче:

Нагадаємо, що раніше Алієв назвав максимальну суму, яку програв у казино.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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