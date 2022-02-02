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Алієв: Мій дід - чеченець

Сьогодні 13:47 132 0
Алієв: Мій дід - чеченець
#Динамо Київ, #Олександр Алієв

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Олександр Алієв має чеченське коріння.

Про це розповів ексфутболіст в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Усі кажуть, що моє прізвище - азербайджанське. Раніше я й сам так думав. Якось дав інтерв'ю, у якому сказав про азербайджанське коріння. Моя бабуся прочитала та зізналася, що дід мого батька - чеченец", - зізнався Алієв.

Раніше Алієв розповів про сварку з Панковим і про борги Динамо перед ним.

Алієв є вихованцем академії Динамо. За свою кар'єру крім Динамо встиг пограти за Металург З,  Дніпро, Локомотив, Рух та низку інших команд. Футболіст 28 разів одягав футболку національної збірної України та відзначився 6 голами.

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