Алієв: У Динамо залишилися борги переді мною

Київське Динамо заборгував гроші колишньому гравцю Олександру Алієву.

Про це заявив ексгравець.

"Чи після закінчення контракту у Динамо залишилися борги перед мною? Так, саме у Михалича (Ігор Суркіс - прим.) є.

Я не говорив поки що, думаю, що ми з Михаличем самі обговоримо, коли побачимось і вирішимо.

А чому за ці роки не вирішили? Ми з ним не спілкувалися, я скажу чесно. Років шість взагалі не спілкувалися. Почали спілкуватися десь місяців 8 тому. Ми зустрілися з ним на дорозі. Він мені каже: "Саня, радий тебе бачити. Набери мене, давай поспілкуємось". Зараз я можу будь-коли зателефонувати до нього і поспілкуватися. Хотів сьогодні набрати його, бо дивився його інтерв'ю.

Скільки винні? Я суму говорити не буду. Наші люди дивляться, хто скільки заробляє, за що заробляє. Кажуть: "Якого біса їм платити такі гроші?". Хто вам заважав піти грати у футбол? Ви сидите, дивані експерти, дятли, рахуєте, хто скільки заробляє. Вони не розуміють, яка колосальна робота у футболістів, скільки здоров'я викладається. Я не хочу говорити. Нехай скажу, що він мені 10 рублів винен.

Це було за три місяці. Він сам чудово знає. Ми дорослі люди, самі все вирішимо. Я не люблю через камери говорити. Вважаю, що це не по-чоловічому. Ми самі все вирішимо", - сказав Алієв.