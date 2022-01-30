Алієв: Посварився з Панковим, тому поки що не знімаю

Колишній гравець Динамо Олександр Алієв не випускає нові випуски YouTube-шоу Кент через сварку з Олександром Панковим.

Про це заявив ексгравець.

"Чому Кента не знімав? Посварився з Панковим, тому зараз поки що не знімаю. Нічого, незабаром усе відновиться, і будуть нові відео.

Чому посварилися? Я ніколи не виношу сварку із хати. Це між нами. Ми іноді спілкуємося. Але Кента наразі призупинили. Буде новий контент, щось думатимемо. Щодо контенту, то я більше розповідав, як не треба поводитися. Саме футболістові. Гульки, дискотеки та випивка - це все було, є і буде", - сказав Алієв.