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Алієв: Посварився з Панковим, тому поки що не знімаю

Сьогодні 12:02 355 0
Ексгравець пояснив причину зупинки випуску свого шоу
Алієв: Посварився з Панковим, тому поки що не знімаю
#Динамо Київ, #Олександр Алієв

Джерело - BurBuzz.

Колишній гравець Динамо Олександр Алієв не випускає нові випуски YouTube-шоу Кент через сварку з Олександром Панковим.

Про це заявив ексгравець.

"Чому Кента не знімав? Посварився з Панковим, тому зараз поки що не знімаю. Нічого, незабаром усе відновиться, і будуть нові відео.

Чому посварилися? Я ніколи не виношу сварку із хати. Це між нами. Ми іноді спілкуємося. Але Кента наразі призупинили. Буде новий контент, щось думатимемо. Щодо контенту, то я більше розповідав, як не треба поводитися. Саме футболістові. Гульки, дискотеки та випивка - це все було, є і буде", - сказав Алієв.

Раніше Алієв заявив, що з Мілевським хоче зіграти прощальний матч.

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