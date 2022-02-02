Депутат Трухін пропонував поліцейському хабаря - журналісти опублікували резонансне відео з місця ДТП

Джерело - Чемпіон.

Напередодні видання Українська правда оприлюднило журналістське розслідування щодо резонансного ДТП за участі народного депутата від Слуги народу Олександра Трухіна, у якому постраждав тодішній голова Голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі.

ДТП

23 серпня 2021 року в Дарницькому районі Києва водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху. Він зіткнувся з автомобілем Ford, після чого перший транспортний засіб наїхав на автомобіль Daewoo. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди шість осіб, серед яких двоє дітей та Голова Комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Автомобілем Audi керував народний депутат від Слуги народу Олександр Трухін.

Спроба "вирішити" питання

Одрузу після розголосу, почалися певні маніпуляції щодо ДТП. У ЗМІ з'явилася новина про те, що Лучі та нардеп знаходились в одному авто, тобто Трухін також є постраждалим. Що, як мінімум, виглядало дивним.

Журналісти знайшли свідків, які розповіли деталі дорожньо транспортної пригоди за участі Лучано Лучі.

Як стало відомо, на великій швидкості (не менше 200 км/год) їхала машина Audi. Водій кудись поспішав, потім в’їхав в інші автомобілі. Свідки події зупинилися, щоб допомогти постраждалим.

“У машині Ауді знаходилось троє чоловіків. Усі п’яні. Після наїзду, одна людина була затиснута ззаду між сидінням водія. Сам водій був в досить сильному алкогольному сп’янінні. Він спробував втекти з місця аварії, але його затримали”, – повідомили очевидці події.

На запитання журналістів, чи це був нардеп Трухін, свідки розповіли, що так.

“Він постійно розмахував посвідченням, хотів втекти”, – додав свідок.

Крім того, очевидці ДТП розповіли, що Лучано Лучі знаходився в машині Ford, а не в Audi, як намагалася довести сторона нардепа, і дуже постраждав.

Підкуп ЗМІ

Кілька днів потому шеф-редакторка ІА "Центр новин" Ольга Витак опублікувала скріни електронних листів на адресу видання, з пропозицією домовитись за певну винагороду про знаття новини резонансного ДТП, або хоча б видалити згадування про нардепа Трухіна. Цю інформацію нашому сайту підтвердили й інші джерела.

Як наслідок, величезна кількість вітчизняних електронних ЗМІ або видалила новину, або ж прибрала згадки про народного депутата.

Більш детально ознайомитись із ресурсами, які видалили новину можна на сторінці пабліка "По той бік новин". Кількість вражає… Зазначимо лише, що серед сайтів, які видалили новину не лише, так звані "зливні бачки", а й провідні українські ресурси, зокрема – спортивні.

Розв'язка

1 лютого Українська правда оприлюднила відео з камери одного з поліцейських, який прибув на місце ДТП.

На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з очільником МВС Денисом Монастирським. Також нардеп від Слуги народу каже, що не був за кермом автівки, яка потрапила у ДТП. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв "знайтися" потім та "віддячити".

Поліцейський намагається пояснити народному обранцю, що за такі домовленості є кримінальна відповідальність, та що "Слуга народу" порадив "нє ісполнять".