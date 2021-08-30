Резонансне ДТП за участі Лучі: українські ЗМІ масово видаляють згадку про нардепа

Джерело - Чемпіон.

23 серпня близько 16:00 в Києві сталася ДТП за участі Голови Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Як виявилося трохи згодом, у Ford з Лучі в’їхав Audi, у якому за свідками очевидців був народний дупутат від Слуги народу Олександр Трухін. Детальніше про це ми писали ТУТ.

А кілька днів потому шеф-редакторка ІА "Центр новин" Ольга Витак опублікувала скріни електронних листів на адресу видання, з пропозицією домовитись за певну винагороду про знаття новини резонансного ДТП, або хоча б видалити згадування про нардепа Трухіна. Цю інформацію нашому сайту підтвердили й інші джерела.

Як наслідок, величезна кількість вітчизняних електронних ЗМІ або видалила новину, або ж прибрала згадки про народного депутата.

Більш детально ознайомитись із ресурсами, які видалили новину можна на сторінці пабліка "По той бік новин". Кількість вражає… Зазначимо лише, що серед сайтів, які видалили новину не лише, так звані "зливні бачки", а й провідні українські ресурси, зокрема – спортивні.

Вищевказану інформацію підтвержує й інший відомий паблік у Facebook Зупини_Лося.

"Згідно з нашою неофіційною інформацією, деякі особи та представники піар-агенств (назвемо їх посередниками) активно пропонують політичним та спортивним виданням певні грошові суми за видалення новини про Трухіна.

Тих, хто категорично не погоджуюється, тих просять лишити новину, але всередині видалити саме інформацію про нардепа Трухіна.

Також, маємо ще цікаву інформацію.

Нібито, від найвищого керівництва партії Слуга Народу, до Трухіна пролунав жорсткий наказ - до найближчого понеділка зачистити інфополе від згадок про ДТП за його участі. Щоб не виставляти бренд ЗЕ у поганому світлі."

Також до розслідування підключилася Радіо Свобода. Зокрема, журналістка видання Власта Лазур на своїй сторінці у Facebook написала:

"У цій історія дуже багато "нібито". Що відомо достеменно точно, так це те, що ДТП справді сталася. Це офіційно підтверджена інформація. А от яким чином до аварії причетний Трухін - офіційних даних немає.

Сьогодні я взялася шукати підтвердження або спростування участі Трухіна в ДТП. Звернулася до фракції "Слуга народу" з низкою питань. У відповідь я очікувала будь-що, окрім поради звернутися до партії "Слуга народу".

Це трохи дивно, бо ми - журналісти - знаємо, що у фракції та партії "Слуга народу" - прес-офіс один і той самий.

Але я таки виконала рекомендацію і написала голові партії Олександру Корнієнку. Він прочитав повідомлення, але не відповів.

Потім я звернулася до міністра МВС - Денис Монастирський - напряму та через помічника. Прочитали. Мовчать.

Потім написала самому Олександру Трухіну. Прочитав. Мовчить.

Потім написала знову у фракцію "Слуга народу". Там подумали і попросили оформити офіційний запит та надіслали на офіційну пошту. Утім у вихідний день коментувати відмовилися. Порадили дочекатися понеділка.

Депутати, з якими я мала розмову - або нічого не знають, або кажуть, що нічого не знають. Лише один нардеп посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах стверджує, що Трухін дійсно керував у нетверезому стані і що від тесту на вміст алкоголю він відмовився. Співрозмовник каже - відмажуть.

Виглядає і справді так, що від суспільства приховують щось важливе. І не лише тому, що мовчать офіційні інстанції, а й тому, що новини про ДТП за участю Трухіна стрімко підчищають у медіа."

І наостанок. За інформацією від полтавських ЗМІ.

Вранці 23 серпня нардеп Трухін, який є головою обласного осередку партії "Слуга народу", брав участь в урочистому відкритті найвищої щогли з Державним прапором у Полтаві. Після завершення урочистостей народний депутат Трухін разом з головою ОДА Синєгубовим та головою облради Біленьким приблизно з 11:00 до 12:00 обідали в полтавському ресторані "Лілея". Є інформація, що автомобіль Трухіна зупинявся на трасі біля ресторану "Каспій" (с. Лобкова Балка за Хоролом). Цей ресторан належить однопартійцю Трухіна, який зараз є керівником фракції "Слуга народу" в Полтавській обласній раді. Поки що невідомо скільки ще випив народний депутат Трухін у ресторані "Каспій".

І вже о 15:45 народний депутат Трухін на в’їзді до Києва допустив зіткнення з автомобілем Форд, у якому перебував Лучі.

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