Джерело - Чемпіон.
Президент Рівер Плейт Хорхе Бріто підтвердив інформацію про майбутній трансфер нападника Хуліана Альвареса в Манчестер Сіті.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
"Ми остаточно домовилися з Манчестер Сіті щодо продажу Хуліана. Угода узгоджена. Він залишиться у нас в оренді до 7 липня", - сказав президент клубу з Буенос-Айресу.
"Містяни" заплатять за 21-річного гравця збірної Аргентини 18,5 млн євро з урахуванням бонусів та податків.
Раніше Альварес відмовився переходити в Шахтар.
Також, гравцем цікавився Манчестер Юнайтед.