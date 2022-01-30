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Манчестер Сіті підписав форварда Рівер Плейт

Сьогодні 13:48 190 0
Футболіст відмовився переходити в Шахтар
Манчестер Сіті підписав форварда Рівер Плейт
#Манчестер Сіті, #Рівер Плейт, #Футбольні трансфери, #Хорхе Бріто, #Хуліан Альварес, #Фабріціо Романо

Джерело - Чемпіон.

Президент Рівер Плейт Хорхе Бріто підтвердив інформацію про майбутній трансфер нападника Хуліана Альвареса в Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Ми остаточно домовилися з Манчестер Сіті щодо продажу Хуліана. Угода узгоджена. Він залишиться у нас в оренді до 7 липня", - сказав президент клубу з Буенос-Айресу.

"Містяни" заплатять за 21-річного гравця збірної Аргентини 18,5 млн євро з урахуванням бонусів та податків.

Раніше Альварес відмовився переходити в Шахтар.

Також, гравцем цікавився Манчестер Юнайтед.

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