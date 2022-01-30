Президент Рівер Плейт Хорхе Бріто підтвердив інформацію про майбутній трансфер нападника Хуліана Альвареса в Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Ми остаточно домовилися з Манчестер Сіті щодо продажу Хуліана. Угода узгоджена. Він залишиться у нас в оренді до 7 липня", - сказав президент клубу з Буенос-Айресу.