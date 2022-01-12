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Форвард Рівер Плейт Альварес відмовився переходити в Шахтар

Сьогодні 11:54 234 0
"Гірники" готові заплатити за нападника 20 млн євро
Форвард Рівер Плейт Альварес відмовився переходити в Шахтар
#Рівер Плейт, #Шахтар, #Алвьарес

Джерело - inter-news.it.

Аргентинський форвард Хуліан Альварес відмовився переходити з Рівер Плейта до Шахтаря.

Про це повідомляє Inter-News

Нападник відхилив пропозицію "гірників" через інтерес з боку великих клубів.

Шахтар був готовий виплатити необхідні 20 мільйонів євро за Альвареса.

Зазначається, що аргентинець чекає на кращі пропозиції, а його мета - залишити Рівер Плейт до закінчення контракту. Якщо не буде відповідної угоди взимку, то питання з трансфером футболіста може вирішитись влітку.

Нагадаємо, Шахтар заплатить 18 млн євро за трансфер Нереса.

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