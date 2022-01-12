"Гірники" готові заплатити за нападника 20 млн євро

Аргентинський форвард Хуліан Альварес відмовився переходити з Рівер Плейта до Шахтаря.

Про це повідомляє Inter-News

Нападник відхилив пропозицію "гірників" через інтерес з боку великих клубів.

Шахтар був готовий виплатити необхідні 20 мільйонів євро за Альвареса.

Зазначається, що аргентинець чекає на кращі пропозиції, а його мета - залишити Рівер Плейт до закінчення контракту. Якщо не буде відповідної угоди взимку, то питання з трансфером футболіста може вирішитись влітку.

Нагадаємо, Шахтар заплатить 18 млн євро за трансфер Нереса.