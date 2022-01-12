Джерело - inter-news.it.
Аргентинський форвард Хуліан Альварес відмовився переходити з Рівер Плейта до Шахтаря.
Про це повідомляє Inter-News
Нападник відхилив пропозицію "гірників" через інтерес з боку великих клубів.
Шахтар був готовий виплатити необхідні 20 мільйонів євро за Альвареса.
Зазначається, що аргентинець чекає на кращі пропозиції, а його мета - залишити Рівер Плейт до закінчення контракту. Якщо не буде відповідної угоди взимку, то питання з трансфером футболіста може вирішитись влітку.
Нагадаємо, Шахтар заплатить 18 млн євро за трансфер Нереса.