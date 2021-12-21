Манчестер Юнайтед хоче перехопити трансферну ціль Шахтаря

Представники Манчестер Юнайтед вже контактували з аргентинським форвардом Рівер Плейт Хуліаном Альваресом щодо можливого трансферу.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Раніше наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі зізнався, що "гірники" також цікавляться аргентинським нападником Рівер Плейт.

У минулому сезоні чемпіонату Аргентини Альварес провів 16 матчів, в яких забив 15 м'ячів. Інтерес до нього також проявляють Мілан і мадридський Реал.

Нагадаємо, Барселона та Кавані узгодили контракт.